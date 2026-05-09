札幌市清田区の有料老人ホームで、入居者の男性（79）の胸ぐらをつかんで押し倒すなどし、けがをさせたとして、札幌・豊平警察署は傷害の疑いで、札幌市北区に住む施設管理者を務める会社役員の男（57）を逮捕しました。男は「自分の身を守るために抵抗した」と容疑を否認しています。男は2026年5月8日午後1時ごろ、札幌市清田区里塚の老人ホームの食堂で、男性の胸ぐらをつかんで押し倒し、腕を引きずるなどして男性