オリンピックのスピードスケートで合わせて10個のメダルを獲得した髙木美帆さんの「感謝パレード＆交流会」が、2026年5月9日午前11時15分から、地元・北海道幕別町で開催されます。髙木美帆さんは3月4日、自身のインスタグラムで「（同月に）オランダで開催される世界オールラウンド選手権を、私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづり、現役引