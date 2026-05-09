モデルでタレントのアンミカが、９日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。「先日、同じ事務所の９頭身の中条あやみちゃん、ＪＷＡＶＥでもお世話になった、佇まいと声が癒され落ち着く玄理ちゃんとご飯に行って参りましたよ」と書き始め、３ショットをアップ。アンミカ自身も抜群のスタイルを持つが、「天真爛漫でクルクルと表情が変わるあやみちゃん、顔が小さすぎるので私の５０センチ前に