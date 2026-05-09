◆米大リーグレッドソックス２ー０レイズ（８日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイ・パーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は８日（日本時間９日）、本拠地・レイズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、今季初めて３試合連続のスタメン出場だったが、４打数無安打に終わった。レッドソックスは４安打無失点リレーで２点のリードを守って逃げ切った。レイズの先発は、３２歳右腕のショルテンス。初対戦だっ