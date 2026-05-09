◆米大リーグブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で好守も連発した。ブルージェイズは３投手の無失点リレーでリードを守って連敗を「４」で止めた。試合直後のヒーローインタビュー