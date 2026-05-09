【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの藤井サチが5月6日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹のワンピース姿を公開した。【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル「おしゃれ」ふっくらお腹のワンピ姿公開◆藤井サチ、ふっくらお腹公開藤井は、胸の下から何段ものフリルがついたオフホワイトのノースリーブワンピース姿のセルフショットを公開。ふっくらとしたお腹に手を添え、笑顔を見せている。◆藤井サチの投稿に反響この投稿に