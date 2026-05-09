地震や津波、土砂災害で被災した…盗難や横領などの犯罪被害に遭った場合に雑損控除で損害を軽減する方法 雑損控除で損害を軽減する 災害で被災した場合は雑損控除 地震や津波、土砂災害といった自然災害や盗難や横領といった犯罪被害に遭った場合は雑損控除によって一定金額の所得控除を受けることができます。雑損控除の手続きは差し引き金額を計算して確定申告書に記載して行います。雑損控除の対象となるには、その資産