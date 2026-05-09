動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑤肩 身体の部分分けと基本運動⑤肩 スポーツ障害予防改善は外旋と内旋から 肩の基本運動には、「屈曲と伸展」「外転と内転」「外旋と内旋」「水平屈曲と水平伸展」という8つの動きがあります。上腕骨が前に動くのが屈曲で後ろにいくのが伸展、外に開くのが外転で内方に閉じるのが内転です。さらに外方にねじる動きが外旋で内方にねじる動