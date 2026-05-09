思春期に覚えておくと心強い3ポイントって？5年後の自分を知っておこう 思春期に覚えておくと心強い3ポイント 思春期の体と心の変化が起こるとき、覚えておくべきことが3つあります。 体は清潔にすること 今後5年間の成長を知ること 相談できる大人を見つけること このことを知っておくと、きたる思春期に慌てず、焦らず、臨むことができます。1は毎日お風呂に入り、性器を含め体を清潔に洗うといった基本的