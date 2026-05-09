８日、ボンヌ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京5月9日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は8日、フランスのボンヌ大統領外交補佐官と北京で会談した。８日、ボンヌ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）