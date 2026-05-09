◇ナ・リーグフィリーズ−ロッキーズ（2026年5月8日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場。2試合連発となる13号本塁打を放ち、リーグトップタイに浮上した。0−6の6回の第3打席で相手先発・ドーランダーの直球を捉え、右翼スタンド中段席へ豪快なソロを放った。前日のアスレチックス戦に続く2試合連続アーチで13号とし、ブレ