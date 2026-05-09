15位の勝みなみ＝8日（ゲッティ＝共同）【ウェストカルドウェル（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのみずほアメリカズ・オープンは8日、ニュージャージー州ウェストカルドウェルのマウンテンリッジCC（パー72）で第2ラウンドが行われ、勝みなみが74で回り、72の西郷真央とともに通算イーブンパーの144で首位と8打差の15位に並んだ。山下美夢有と原英莉花が通算1オーバーの31位、馬場咲希が3オーバーの50位で決勝ラウ