■MLBWソックスーマリナーズ（日本時間9日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、1回の第1打席に今季15号となる本塁打を放った。マリナーズの先発・E.ハンコックの1ボールからの2球目だった。外角高め、154キロのシンカーを村上が完璧に捉えた。打球はレフト方向へ舞い上がりスタンドイン。3試合ぶりとなる1発は先制アーチとなった。この本塁打で村上はA