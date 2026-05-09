タレントの森一弥（52）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、超大物お笑いタレントと、人気芸人らとの食事会ショットを披露した。舞台「カンコンキンシアタークドい37〜銀座に帰って来ました〜7日目終了連日満席の博品館劇場大爆笑幸せな環境にいさせていただいております」と報告。「この日は明石家さんま師匠ご来場終演後恒例のさんまさん会」と自身とさんま、お笑いコンビ「キャイ〜ン」「ずん」「イワイ