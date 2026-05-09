5月8日（現地時間7日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス準決勝第2戦が行われ、ロサンゼルス・レイカーズはオクラホマシティ・サンダーに107－125で敗戦。シリーズ2連敗を喫したなか、JJ・レディックHC（ヘッドコーチ）が試合後に判定基準への不満を口にした。 第1戦後の会見で、レディックHCは昨季王者サンダーの守備について「彼らはどういう