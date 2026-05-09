[5.8 ブンデスリーガ第33節 ドルトムント 3-2 フランクフルト]ブンデスリーガ第33節が8日に行われ、8位フランクフルトは敵地で2位ドルトムントに2-3で敗れた。累積警告による出場停止が明けたMF堂安律は、スタメンとして2試合ぶりに出場。後半37分までプレーした。フランクフルトは前半2分、ペナルティエリア内の密集でMFマフムード・ダフードのパスを受けたMFジャン・ウズンが右足で決め、早くも先制。だが、ここから連続で3