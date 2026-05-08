サステナブルファッションを推進する非営利団体「Global Fashion Agenda（GFA）」などが主催するアワード「トレイルブレイザー プログラム（Trailblazer Programme）」が、2026年度の受賞者を発表した。今年は、「Tech-Powered Transformation（テクノロジー主導の変革）」部門で日本企業として初めてファイナリストに選出されたデザインラボラトリー「シンフラックス（Synflux）」がグランプリを受賞。受賞直後のシンフラックス