歌手の相川七瀬（51）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「大阪イベント楽屋にて」と書き出した相川。「今日の衣装はZARAコーデ。楽屋には横浜ユニがいつもある」とつづって衣装姿をアップした。「今日は大阪なのでビジターユニを飾っている。しかも、なんと今日は甲子園で試合あるベイスターズ近くにいるのに行けない」とコメント。「勝利の念力を飛ばしてます」とした。ファンからは「