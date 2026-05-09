非加熱血液製剤でエイズウイルス（ＨＩＶ）に感染した血友病患者らが起こした「薬害エイズ訴訟」で、国と製薬会社が賠償責任を認めた和解から今年で３０年となり、大阪の原告遺族が初の手記集を出版した。心ない差別に直面しながら、「エイズと共に生きる社会」を願った原告を支えてきた遺族の切実な思いが詰まっている。（小松大騎）〈最後の最後まで、弟は強く生きた〉。大阪の薬害エイズ訴訟で原告団代表を務めた石田吉明さ