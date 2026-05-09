【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記はロシアの対ドイツ戦勝記念日の9日、プーチン大統領に祝電を送った。ロシアとの包括的戦略パートナーシップ条約を「最大限、重視して発展させる」とし、条約上の義務を果たすと明記。今後もロシアのウクライナ侵攻を支援し続ける姿勢を鮮明にした。朝鮮中央通信が報じた。ロ朝が2024年に締結した条約は、有事の際にあらゆる軍事支援を互いに提供すると規定。北朝鮮は、この条約に