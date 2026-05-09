【ワシントン共同】米政府は8日、イランの武器や弾道ミサイル、攻撃型無人機シャヘドの部品調達ネットワークに関わったとして、中国やアラブ首長国連邦（UAE）などに拠点を置く計約10個人・団体を制裁対象に追加した。ベセント財務長官は声明で「米軍に対し使用される武器をイラン軍に提供する外国の個人や企業を標的にし続ける」とし、制裁対象を拡大する考えを強調した。