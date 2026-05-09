お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に生出演。共演陣との温度差を嘆くひと幕があった。雅はオープニング、「さあ、あなたは見ましたか、世紀の一戦を!!」と、2日に東京ドームで開催された井上尚弥VS中谷潤人のボクシングダブル世界タイトルマッチについて語り始めた。史上初となる日本人同士の4団体統一戦で5万5000人の観客を集め、井上が勝利した。元ボクサーの雅は、共演陣