パドレスのダルビッシュ有投手【ロサンゼルス共同】昨年10月に2度目の右肘手術を受けた米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有が8日、自身のX（旧ツイッター）でキャッチボールを再開したことを報告した。サンディエゴの本拠地球場で投げる動画を投稿した。39歳のダルビッシュは、手術の影響で今季は全休する見通し。3月に制限リスト入りしていた。