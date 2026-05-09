女優の山口智子が８日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演した。山口は１９８８年にＮＨＫ連続小説ドラマ「純ちゃんの応援歌」でデビュー。木村拓哉とのＷ主演ドラマ「ロングバケーション」（フジテレビ系）は最高視聴率３６・７％を記録するなど社会現象となった。ＭＣの笑福亭鶴瓶が夫・唐沢寿明を取材したところ、山口を「究極の素人」と称したという。唐沢が「普通の女優さんではないの演技の仕方とかを見て