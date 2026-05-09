自身のXでキャッチボール再開を報告米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手が8日（日本時間9日）、自身のXを更新。昨年10月に右肘手術を受けた39歳はキャッチボールを再開したことを報告。ファンから歓喜の声が上がっている。4秒の動画に右腕を振るダルビッシュがいた。日本時間午前7時過ぎに更新したXに、「手術から約6ヶ月、キャッチボールを始めました」とつづった。昨年10月に右肘を手術し、今季は全休の予定。メジャ