佐藤二朗が原作・脚本・主演を務める城定秀夫監督の映画『名無し』より、丸山隆平が演じた本作のキーパーソン“照夫”のキャラクターが明かされた。【写真】丸山隆平が演じる主人公の名付け親である巡査・照夫本作は数奇な運命を背負い、“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。佐藤二朗演じる主人公・山田太郎の過去パートと現在パートを行き来しながら物語が展開していく。過