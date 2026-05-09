【ニャンダージャパンテレキャットスター】（千葉県スイカの名産地よしやぎベイベー永遠の14才）こんにちは、久しぶりに猫型ギターを自作したので投稿させて頂きます。今回はテレキャスターのネックを流用してボディーは安定のベニア板サンドイッチ中空構造、ピックアップはフロントにP90、ヒックガードを使わないことでシンプルな作りになりました、軽量化にも気を使い弾きやすい感じに作れました。このギターを、千葉県