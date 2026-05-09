ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、冷えたペットボトルの結露対策にもなる、ディズニーデザイン「持ち運び便利なペットボトルクーラー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「持ち運び便利なペットボトルクーラー」 © Disney© Disney. Based on