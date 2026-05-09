セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコット〜たいそう〜を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコット〜たいそう〜 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約7×7×14cm種類：全5種（伸び、両手前、下向き、片手上げ、前屈）投入店舗：全国のゲームセンタ