2026年は5月10日が「母の日」です。日頃の感謝を込めて、プレゼントを用意したいと考えている人は多いのではないでしょうか。キッチンタオルでカーネーションを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…すごい！」これが「キッチンタオル」でカーネーションを作る“裏技”