39年ぶりに訪れた改憲の機会がなくなった背景には、このように対話と協治が消えた政治があった。さらに民主党は第2次総合特検法、司法改革3法、尹錫悦政治検察捏造起訴への国政調査を次々と強行処理したのに続き、李在明（イ・ジェミョン）大統領の事件に対する公訴取消権限まで盛り込んだ特検法まで発議した。野党の協力を引き出すのが難しい一方的な国政運営だった。国民の力も表向きには「改憲に反対しない」と言いながら、実際