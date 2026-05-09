ぬいぐるみや日用雑貨、人気作品のフィギュアなど、さまざまなキャラクターグッズを展開するセガプライズ。今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します☆ セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ 登場時期：2026年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年4月10日より、劇場版最新作が公開となるTVアニメ『名探偵コナン』か