日本政府が韓国軍と自衛隊の間で弾薬・食料・燃料などの軍用物資を相互に提供できる物品役務相互提供協定（ACSA）の締結を推進していると、日本メディアが8日に報じた。トランプ米政権の中東への軍事介入により東アジアで米軍の抑止力に空白が生じかねないという危機感が、日本政府の動きを加速させているとの解釈が出ている。読売新聞はこの日、日本政府関係者の言葉を引用し、「自衛隊と韓国軍が軍用物資を融通し合うことを骨子