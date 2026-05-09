〈小6で死を決意→高校中退＆ホスト暮らし→20歳で大麻所持で逮捕…集団行動が決定的に苦手だった男性（27）を孤立させた“母親の蹴り”と“学校の絶望”〉から続く「薬をやめたい」「今から死にます」【写真】1年後に逮捕される19歳の頃、イケメンすぎるキマノーさん。小学生の時のかわいい姿や裁判に出廷した坊主頭、薬物使用中に書いた判読が難しいノートも…10代から60代まで、日本中の薬物依存に悩む人から相談メッセージが