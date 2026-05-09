記事ポイントJR西日本グループ企画の鉄道アプリ2作に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が追加実装大阪市営地下鉄時代の10系・10A系から最新型の400系・30000A系まで新旧多彩な車両が登場両アプリで同時開催の「Osaka Metro実装記念イベント」も展開中 JR西日本グループが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する2つの鉄道アプリに、Osaka Metroの路線と車両が仲間入りしました。鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイ