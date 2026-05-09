4月25日、大阪・フェスティバルホール。客席には、アンコールの掛け声が響いていた。万雷の拍手の中、バンドメンバーの後に飛び出してきたのは吉田拓郎（80）だ。4月5日で傘寿を迎えたばかりの吉田はステージを駆け、マイクスタンドを1周。「サービスだよ」とおちゃめに言って、もう1周回ってみせた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「吉田は2019年を最後にライブを行っていなかった。22年6月にアルバム『ah-面白かった』を