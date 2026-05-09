〈「練習に行こうと家のドアノブを回すと吐き気が…」193cmのイケメンJリーガーがキャリアを捨て「バズる」料理研究家になった“驚きのきっかけ”〉から続くJリーグのサッカー選手から料理研究家へ――。“ユニフォームを脱ぎ、エプロンを着た男”として注目を集めているのは、小泉勇人さん（@zumi_meshi）だ。【画像】恋リア出演でも話題の「バズる」イケメン料理研究家・小泉勇人さん（30）のJリーガー時代の写真を見る9年間