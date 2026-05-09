「ホワイトソックス−マリナーズ」（８日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が初回の第１打席で左翼へ１５号ソロを放った。歓喜の表情でベンチに戻ってくると、チームメートとパフォーマンスを繰り広げて満面の笑みを浮かべた。モンゴメリーと寿司を食べ合わすポーズなど、ベンチでのパフォーマンスも注目を浴びている村上。１４号を放った際には両手を頭上でブラブラさせながら小走りにナインと歓喜を分かち合って