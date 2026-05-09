〈家賃は選手時代の「約10倍」に…193cmのイケメンJリーガー→「バズる」料理研究家に転身した小泉勇人（30）が明かす、生活スタイルの“まさかの変化”〉から続くJリーグのサッカー選手から料理研究家へ――。“ユニフォームを脱ぎ、エプロンを着た男”として注目を集めているのは、小泉勇人さん（@zumi_meshi）だ。【画像】「洗い物は任せていい？って投稿したらめちゃくちゃ怒られた」炎上した料理研究家・小泉勇人さんのSNS