バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』と『ピーナッツ』のコラボスイーツやグッズを販売するポップアップストアが、東京駅の地下一階「グランスタ東京」スクエア ゼロ（改札内）に、2026年5月7日から22日までオープン。好評開催中だ。※すべて価格は税込み誕生から75年を迎えた漫画『ピーナッツ』日本語訳は谷川俊太郎さん『ピーナッツ』は、アメリカの漫画家チャールズ・M・シュルツ氏によって、1950年から2000年