Google（グーグル）は、Believeと提携し生成AIを活用した音楽作成ツール「Flow Music」（旧ProducerAI）および「Lyria 3 Pro」を直接アーティストへ提供する。 今回の提携により、Believeは「Flow Music」を導入して所属アーティストにAIを活用した音楽作成の場を提供する。 「Flow Music」はクリエイティブな協力者となり、歌詞の作成を助けたり新しいメロディやジャンルを試したりできる