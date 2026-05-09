◆ホテルメトロポリタンのキュイジーヌ「エスト」のメッセージプレート！特別なイベントを可憐な1枚で盛り上げるとっておきの食事会や記念日に、感謝の気持ちやお祝いの言葉を贈ることができるメッセージプレート。池袋の「ホテルメトロポリタン」25階にあるキュイジーヌ「エスト」では、ゲストの特別な時間をより素敵なものにするためにオリジナリティあふれるメッセージプレートを作ってくれる。パティシエの技術によって、かわ