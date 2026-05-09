3回戦に進んだ大坂なおみ＝8日（ゲッティ＝共同）テニスのイタリア国際は8日、ローマで行われ、女子シングルス2回戦で大坂なおみ（フリー）はエバ・リス（ドイツ）に6―4、4―6、6―3で勝ち、3回戦に進んだ。（共同）