「阪神−ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神の元山飛優内野手が１軍に合流した。元山は左上肢のコンディション不良で開幕から出遅れていたが、ファームで５月４日に実戦復帰。５試合で１６打数５安打、打率・３１３の成績を残している。昨オフに西武を戦力外となり、昇格となれば移籍後初となる。「ケガをしていたので、ここから貢献できるように頑張ります」と話した。代わって井坪がファームに合流した。