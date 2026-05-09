「夫婦でハワイに行きたい」という話が出ると、多くの人が一度は憧れる一方で、「そんなにお金を使って大丈夫なのか」と不安になるものです。特に近年は物価高や円安の影響もあり、ハワイ旅行は決して気軽に行ける金額ではありません。 一方で、人生の楽しみとしての旅行も大切な支出の一つです。では、このような高額な旅行は家計の中でどのように考えるべきなのでしょうか。本記事では、ハワイのような高額旅行の位置づけ