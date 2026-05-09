【モデルプレス＝2026/05/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月8日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪のヘアスタイルを公開した。【写真】KPOP美女「お人形さんみたい」ぱっつん前髪に大胆イメチェン◆ウォニョン、ぱっつん前髪のイメチェンショット公開ウォニョンは「ドングルドングル」と韓国語で「丸っこい」「円い」などを意味する言葉をコメント。これまでのワンレングスだったヘアス