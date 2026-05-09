サントリービバレッジ&フードは、「サントリー天然水」の容量戦略と水源価値の訴求を強化している。3月10日には新たに「サントリー天然水」375mlPETを投入し、携帯性や飲みきりニーズに対応することで、飲用シーンの拡大を図る。2024年に容器を刷新した1L PETも好調で、容量の選択肢を広げながら、ブランドの核である水源価値の発信を強めている。同ブランドは、水源にこだわった冷たくて清らかな、清冽なおいしさを訴求してい