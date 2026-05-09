歌手の宇多田ヒカルが、人気俳優のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演することを報告した。９日までにスタッフによるインスタグラムが更新され「佐藤健さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに宇多田ヒカルが出演します」と伝えた。２人でゲーム機を手に熱中する姿や、楽しそうに話している様子が公開された。佐藤は本編公開の前に、「宇多田さんとテトリスをしました」という予告編の動画をアップ。テトリスを楽しんだという。コメ