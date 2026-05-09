伊勢神宮（三重県伊勢市）の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向け、造営に使う木材を運び入れる伝統行事「お木曳」のうち、同市中島から陸路で外宮に運ぶ陸曳が9日、始まった。かつて神領民と呼ばれた神宮周辺の住民でつくる4団体が参加。木材は奉曳車という台車に載せて運ばれた。一番車は午前9時半ごろに出発。地区の特徴に合わせた絵やゆかりの漢字が書かれた色とりどりの法被を着た住民が「エンヤ」というかけ声に合わ