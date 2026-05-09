俳優の上野樹里（39）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#家族写真」のハッシュタグを添え、夫でロックバンド・TRICERATOPSの和田唱（50）、愛犬・マリブちゃんとピクニックを楽しむ3ショットを公開した。【写真】「なんだか見るたびに似てきますね」夫・和田唱＆愛犬との“家族3ショット”披露の上野樹里手作りと思われるサンドイッチ弁当について、上野は「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」